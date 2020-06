Időjárás

A hétvégén is várható eső, de napsütés is lesz

A hétvégén is sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Helyenként a szél is megerősödik. Ezzel együtt, főként pénteken és szombaton napsütés is lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. 2020.06.18 15:31 ma.hu

Pénteken az északkeleti országrészben és a délnyugati megyékben erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar, másutt a többórás napsütés mellett gomolyfelhős idő várható, záporokra is jóval kisebb az esély. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, esetleg viharos széllökések. A leghidegebb órákban 12-18 Celsius-fok lesz. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is az ország északkeleti felében, illetve a délnyugati tájakon várható nagyobb eséllyel eső, zápor, zivatar. Másutt napos idő várható, és inkább csak helyenként alakulhat ki zápor. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 13-18, a maximumhőmérséklet általában 21-27 fok között alakul, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet az idő.



Vasárnapra virradó éjszaka észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben is inkább csak átmeneti szakadozások fordulhatnak elő. Több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is. A Dunántúlon többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, keleten mérsékeltebb lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 19-25 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.