Időjárás

Szerdán is az egész országban várható zivatar, felhőszakadás

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2020.06.17 05:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A veszélyjelzésben azt írták: kedden a nap további részében a nyugati országrész kivételével elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre. Kiemelten az Alföldön, annak is az északi, északkeleti részén (Nyírség, Hajdúság, Jászság), illetve a Duna-Tisza-közén helyenként intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás (30-50 milliméter, helyenként akár 50 milliméternél is több csapadék), jégeső, 60-80 kilométer/óra feletti szél is társulhat.



Még az esti, éjszakai órákban is várhatók helyenként zivatarok, elsősorban a Dunától keletre.



Szerdán az ország nagy részén (főként keleten és az ország északi részein) ismét zivatarok alakulhatnak ki (a Dunántúl nyugati szélén lehet a legkisebb eséllyel). A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kíséri (30-50 milliméter csapadék), kisebb eséllyel 60-70 kilométer/óra feletti szél, illetve jégeső is társulhat hozzájuk - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szerdán a hajnali 13-18 fokról délutánra 22-27 Celsius-fokig melegszik a levegő.