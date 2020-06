Időjárás

32-33 fok is lehet szombaton

Kelet, északkelet felől igen meleg, de továbbra is nedves, labilis levegő áramlik fölénk, így a hétvége első napján az ország nagy részén kánikulára készülhetünk, 28-33 fokos maximumokkal - olvasható az Időkép előrejelzésében.



A napsütés nyugaton, délnyugaton lesz zavartalanabb, máshol ismét beindul majd a gomolyfelhő-képződés, és főként az ország északi-északkeleti felén, illetve a Dunántúl keleti, északkeleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok.



Heves zivatarok is lehetnek, amelyekhez felhőszakadás, szélvihar, akár nagyobb méretű jég is társulhat, emiatt az északkeleti megyékben narancssárga figyelmeztetés érvényes.



A kánikula nem tart sokáig, vasárnap már csak helyenként közelíthetjük meg a 30 fokot, hétfőre pedig pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.