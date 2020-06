Időjárás

Első- és másodfokú figyelmeztetések péntekre intenzív esőzések miatt

Két északkeleti megyére másodfokú, több megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély, illetve felhőszakadás miatt péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2020.06.11

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: este, késő este átmenetileg megszűnhetnek a zivatarok, de éjszaka, péntek hajnalban kelet felől zivataros csapadékrendszer érheti el az Alföld északi részét, az Északi-középhegység térségét.



Pénteken - kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegységben - késő délután, este intenzívebb zivatarok kialakulása várható. A zivatarokhoz helyenként felhőszakadás, viharos szél, jégeső társul. Északkeleten ugyanakkor néhol heves zivatar is valószínű, 80-90 kilométer/órát meghaladó szélrohammal, nagy méretű jéggel, 50 millimétert meghaladó csapadékkal.



Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is másodfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett a zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére.



Budapestre, Pest, Békés, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére a felhőszakadás miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.