Időjárás

Zivatarokkal jön a meleg

A hét második felében egyre inkább előoldali helyzetbe kerül a Kárpát-medence, melynek köszönhetően melegebb, nedvesebb levegő érkezik. Ez pedig kitűnő táptalajt biztosít a következő napokban többfelé kialakuló záporok, zivatarok számára. A hőmérsékleteket tekintve: fázni nem fogunk, de a strandpapucsot még ne vegyük elő - írta előrejelzésében az Időkép.



Szerdán még főként a tőlünk északkeletre elhelyezkedő hidegörvény határozza meg időjárásunkat. Záporok már a reggeli órákban is előfordulhatnak, délután pedig elsősorban a Dunántúlon lehet számítani záporok, zivatarok kialakulásra, ahol heves zivatarok is lehetnek. Emellett helyenként a Duna-Tisza közén és délkeleten is lehet záporos csapadék. Az északnyugati szél nyugaton élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 18 és 25 fok között alakulhat.



Csütörtökre változik a helyzet: a Kárpát-medence előoldali helyzetbe kerül és ezzel együtt többfelé megerősödik, nyugaton akár viharossá is fokozódhat a délnyugati szél. A szeles idő ellenére azonban már nyárias, 22-28 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A gomolyfelhős idő mellett a Dunántúlon csak helyenként, míg északon és a Dunától keletre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarok ezen a napon is előfordulhatnak.



Pénteken egy nyugat felől érkező hullámzó frontrendszer hatására egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Több helyen felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak, melyekre elsősorban a Dunántúlon nyílik nagyobb esély. A déli szél továbbra is erős, viharos lesz. A legmagasabb hőmérsékletek 20 és 29 fok között alakulhat. Délkeleten és Tiszántúlon mérhetjük a legmagasabb értékeket.



A legfrissebb előrejelzések szerint a hidegfront nem hoz jelentős lehűlést, és újabb záporok, zivatarok szombaton is lehetnek.