22 centis jég esett Texasban

Az elképesztő felvételek a texasi Burkburnettben készültek, helyi idő szerint a péntek esti órákban. Az archív radarfelvételek alapján a térségben ezidőtájt nem egy szupercella is előfordult, a jégeső mellett szélviharral és felhőszakadással ostromolva a tájat.



A feljegyzések szerint korábban már találtak 23-25 centis jegeket is az USA területén, így a világrekord nem dőlt meg - írta az Időkép.



A térségben jelenleg is zivatarok tombolnak.

@wfaaweather check out this hail from Burkburnett, TX. Meteorologists are on the way to check it out, may be a record size for hail. My cousin just sent this to me. pic.twitter.com/PU4wG3tI0k