Időjárás

Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén

Napsütésre és esőre is készülni kell a hétvégén. Emellett a hajnali órákban helyenként fagy is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-8 fok között alakul, de elsősorban az északi völgyekben, illetve helyenként a Duna-Tisza közén gyengén fagyhat. A legmagasabb hőmérséklet döntően 20-23 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken kissé hűvösebb lehet.



Szombaton az ország nagy részén csak rövidebb, vagy szűrt napsütés várható. A Dunántúlon és esetleg az északi megyékben lehet gyenge eső, majd késő este az érkező fronthoz kötődve a Kisalföldön már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estétől északnyugaton már viharossá fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de északkeleten, az északi völgyekben néhol gyengén fagyhat, illetve talajmenti fagy nagyobb területen is lehet. A maximumhőmérséklet 16-24 fok között várható, délnyugaton lesz a melegebb.



Vasárnap reggel zárt felhőzet vonul át az ország fölött esővel, de az ég is döröghet. Reggeltől északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, megszűnik a csapadék. A déli óráktól a gomolyfelhős, napos időben már csak helyenként valószínű zápor. A szél erős, a Dunántúl egy részein főként éjjel viharos lesz. A leghidegebb órákban 8-14 fok lesz. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.