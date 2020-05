Világvége

Az elmúlt 50 év legforróbb májusi hőhullámát élheti át Görögország

Májusban egészen ritkának számító hőhullám sújtja Görögországot. Az Afrikából érkező forró, szubtrópusi levegő miatt az átlagnál 10-13 fokkal melegebb hőmérsékleteket mérnek az országban. Már pénteken elérte a 40 fokot a hőmérséklet egy-két mérőállomáson, erre utoljára 2017-ben, előtte pedig 1969-ben volt példa.



Szombaton pedig tovább fokozódott a hőség: Krétán (Plora-Heraklion) 41,8 fokig emelkedett a hőmérséklet.



Több városban, köztük Athénban is 11-14 éves napi melegrekordok dőltek meg. A fővárosban 39,3 fokos maximumot regisztráltak - tudósította az Időkép.

A szombati legmagasabb hőmérsékletek Görögországban. Forrás: Meteo.gr

Az Athéni Nemzeti Obszervatórium munkatársa szerint a mostani lehet az elmúlt 50 év legforróbb májusi hőhulláma.



Vasárnap azonban ettől is melegebb jöhet: a jelenlegi prognózisok szerint 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, az ország egyes pontjain 42-44 fokos maximumok sem kizártak. A Krétai Egyetem professzora, Mikos Michalopoulos szerint ha ezek az előrejelzések beigazolódnak Görögország az elmúlt 150 év legsúlyosabb május közepi hőhullámát tapasztalhatja meg hétvégén.



Nemcsak a hőmérséklet, az UV-sugárzás is extrém magasságokban jár a térségben. Az UV-index 9-10-es értékeket érhet el.



A Kelet-Mediterráneum más országaiba is rendkívüli meleget hozott szombat: Törökországban és Cipruson 42 fokot mértek.

Szombati hőmérsékletek a Földközi-tenger középső és keleti medencéjében. Forrás: Ogimet.com