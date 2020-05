Időjárás

Ráfagyott az eső Németország egy részére, de van, ahol hó is esett - videó

A Kelet-európai-síkság felett ciklon örvénylik, amelynek területén többnyire erősen felhős az ég, emellett Moszkva és az Ural közötti területen több helyen esik az eső. Ugyancsak ciklon helyezkedik el a Skandináv-félszigettől északra, ennek hidegfrontja pedig a félszigeten húzódik végig, de még Skóciát is eléri. E front mentén is sok a felhő, és többfelé fordul elő csapadék, de itt az eső mellett havazás és hózáporok is kialakulnak.



A front mögött izlandi középponttal anticiklon erősödött meg. Ettől a térségtől délre alapvetően ciklonális hatások érvényesülnek, egymást érik a frontális felhősávok, amelyek nyugatról kelet felé haladnak. Ezekben elszórtan alakul ki eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás kíséretében, amely gócokban 40-60 mm csapadék hull. Ez az időjárás egész Nyugat-, Délnyugat-Európára, az Alpok tágabb környezetére jellemző, a Balkánon már napos, száraz idő van.



Hétfő estig a Kárpát-medencében változó vastagságú felhőzet zavarja a napsütést, kis eséllyel lehet lokális zápor, esetleg zivatar.



Az alábbi felvételeket a német meteorológiai szolgálat tette közzé Facebook-oldalán: