Időjárás

Olyan hideg jön, hogy még hó is eshet

Miközben mindenki már állítja fel a medencét, mert az előrejelzések szerint hétvégén trópusi levegő érkezik, 30 fok is lehet, addig a sarki légtömegek már készülődnek Európa fölé, igen hideget - még akár havat is - hozva. A meteorológusok május 11-13. között várják a komoly lehűlést - írta a severe-weather.eu.



Jogosan, hiszen az elmúlt évszázadok során arra a tapasztalatra jutottak, hogy május 10-től 15-éig általánosan lehűlés tapasztalható az Északi féltekén. A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok (május 12., május 13., május 14.), valamint Orbán napjának (május 25.) a közös elnevezése. Az Ipoly mentén a néphagyomány Zsófia-naptól (május 15.) is fagyot várt.



Az előrejelzések szerint idén sem lesz ez másként, erőteljes sarkvidéki légtömegek hoznak lehűlést Európa-szerte. Közép- és Kelet-Európába is eljut majd a hideg, az Alpokban még akár a hó is eshet.