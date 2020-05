Időjárás

OMSZ-elnök: a meteorológia a mindennapi élet szerves része lett

Az élet- és a vagyonvédelem, a környezet védelme, a repülés biztonsága, a hon- és katasztrófavédelem, a várható klímaváltozásra való felkészülés pontos, megbízható és összehangolt munkát vár el a szolgálattól. 2020.05.05 05:30 MTI

A meteorológia napjainkra a mindennapi élet szerves része lett mindamellett, hogy a gazdaság és gazdálkodás fontos befolyásoló tényezője, és a jövő problémáinak megoldásában komoly szerepet játszó tudomány és erőforrás - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnöke az intézmény létrejöttének 150. évfordulója alkalmából.



Radics Kornélia az OMSZ honlapján megjelent írásában felidézte, hogy az időjárási viszonyok megismerése, feltérképezése már hosszú évszázadok óta létfontosságú az emberiség számára. Ennek jegyében Ferenc József 1870. április 8-án írta alá a Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet alapításáról szóló határozatot.



Az intézmény, amely európai viszonylatban is az elsők között jött létre, Schenzl Guido igazgató vezetésével kezdte meg a meteorológiai állomáshálózat fejlesztését, a meteorológiai mérések szervezését, kiértékelését, valamint az ország éghajlati viszonyainak feltárását.



Az időjárás előrejelzése csak évekkel később, Konkoly-Thege Miklós igazgatói működése idején került a feladatok közé. Így mérföldkőnek számít az 1891-es esztendő, amikortól naponta térképes "Időjárási sürgöny-jelentést" adott ki a prognózis osztály. Gyors ütemben fejlődött a megfigyelő hálózat is. 1900-ban már 765 meteorológiai állomás működött az akkori Magyarország területén, amelyek közül 146 naponta háromszor észlelt.



Radics Kornélia kiemelte: az Országos Meteorológiai Szolgálat mára egy nagy tapasztalattal rendelkező intézményként igyekszik válaszolni a jelen kor kihívásaira. Az időjárás, az éghajlat és a levegőkörnyezet témaköreiben továbbra is sokrétű feladatot látnak el: a mérési, üzemeltetési feladatoktól kezdve a napi operatív tevékenységeken, az időjárás előrejelzésén és a veszélyjelzésen át a kutatás-fejlesztésig, ismeretátadásig, szemléletformálásig.

A napjainkban tapasztalható rohamos gazdasági, műszaki és informatikai fejlődés, valamint az európai integráció nem hagyja érintetlenül a nemzeti meteorológiai szolgálatokat sem. Felgyorsult világunkban napról napra fokozódik a társadalom időjárásnak való kitettsége, amely egyre magasabb követelményeket támaszt - írta az OMSZ elnöke. Ennek következtében az Országos Meteorológiai Szolgálat szervezeti struktúráját az elmúlt évben ismét átalakították, és ezzel párhuzamosan megtörtént az informatikai és távérzékelési eszközpark teljes körű megújítása is.



"Hosszú évek kitartó munkájának köszönhetően az OMSZ jelenleg Közép-Kelet-Európában is egyedülálló professzionális mérőhálózatot üzemeltet" - fogalmazott az elnök.



Radics Kornélia rámutatott: az elmúlt években jelentősen felértékelődött a nemzeti meteorológiai szolgálatok szerepe, illetve az általuk végzett meteorológiai tevékenység is. A nemzetgazdaság és a társadalom megbízható meteorológiai információval történő folyamatos ellátása felelősségteljes munkát ró a meteorológusokra. Az élet- és a vagyonvédelem, a környezet védelme, a repülés biztonsága, a hon- és katasztrófavédelem, a várható klímaváltozásra való felkészülés pontos, megbízható és összehangolt munkát vár el a szolgálattól - írta a meteorológiai szolgálat elnöke.