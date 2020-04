Időjárás

A szombati hidegfront sem hoz jelentős csapadékot

Ellenben többfelé viharossá fokozódik majd a szél, amely a talajállapot függvényében helyenként hordhatja a port vagy homokot.

A szombaton érkező hidegfront sem mérsékli az aszályt, jelentős csapadék az ország túlnyomó részén nem valószínű - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Hozzátették azt is, hogy többfelé viharossá fokozódik majd a szél, amely a talajállapot függvényében helyenként hordhatja a port vagy homokot.



A meteorológiai szolgálat MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint pénteken fátyolfelhős időre lehet számítani szűrt napsütéssel. Csapadék nem várható. Néhol megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban 2-10 fok lesz, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy is lehet. Napközben 21-25 fokig melegszik a levegő.



Szombaton közepesen felhős idő várható, északkeleten lehet időnként több felhő az égen, és legnagyobb eséllyel ott alakulhat ki zápor, zivatar. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 6-13, a maximum 17-23 fok között valószínű.



Vasárnap több órára kisüt a nap. Legfeljebb néhol alakulhat ki zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 3-8 fok között valószínű, de a fagyzugokban akár mínusz 1 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 16-24 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.