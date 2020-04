Időjárás

Ki emlékszik, mi volt 3 éve ilyenkor? - videó

Bánkúton 87 cm, a Kékesen és a Nagy Hideg-hegyen 45 cm-re hízott a hóvastagság. Áramszünet és útlezárások is jártak a 2017-es áprilisi havazáshoz. 2020.04.19 17:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Beindultak a hókotrók, beüzemelték a sílifteket, útra dőlt fák és tetemes mennyiségű hó miatt útlezárások lehetetlenítették el a közlekedést. - Nem egy zord téli napról van szó. A 2017-es nagy áprilisi havazás 3. évfordulójához érkeztünk - emlékezett meg róla az Időkép.



Április 19-én és 20-án nagy területen havazott, sokfelé rekord mennyiség halmozódott fel. Dobogókő, a Mátra és a Bükk a havazás második napjára szinte megközelíthetetlenné vált. Galyatetőn nagyjából 200 fő 2 napra egy hotelben ragadt áram és térerő nélkül. A Kékestetőn is meglett a 45 cm-es hórekord, rákövetkező napon, április 20-án pedig mindössze -2,7 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel hidegrekord is dőlt.



A Duna vonalában sok helyen havas eső, a Duna-Tisza közének nagy részén pedig hó esett, a hideg beáramlásával alacsonyabbra húzódott a havazás határa, nemcsak a hegyekben, hanem síkvidéken is kifehéredett a táj.



Akinek esetleg nem rémlik, íme: