Időjárás

Ismét sok lesz a napsütés

A héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. 2020.04.19 16:24 MTI

Hétfőn csapadékmentes időre van kilátás. A szél gyakran lesz élénk, sőt az Alföldön tartósabban meg is erősödik. A leghidegebb órákban többnyire 3-10 fok lesz, de északon helyenként gyengén fagyhat. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő.



Kedden is napos idő lesz, csapadék nem várható. A szél sokfelé lesz erős, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében néhol viharos. A minimumhőmérséklet általában 2-7 fok között valószínű, de az északi völgyekben és az Alpokalja szélvédett helyein mínusz fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok 15-20 fok között alakulnak.



Szerdán is napos idő lesz, csapadék nélkül. Sokfelé lesz élénk, az északkeleti megyékben erős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a fagyzugosabb helyeken mínusz 3 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.



Szombaton több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb 20 és 25 fok között valószínű.



Vasárnap is napos idő várható, csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet 2 és 9, a maximum 21 és 26 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.