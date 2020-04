Koronavírus-járvány

Az UV-sugárzás lassíthatja a koronavírus terjedését

Az UV-sugárzás lassíthatja a koronavírus terjedését, de nem szünteti meg azt - közölte Szegedi Sándor, a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének docense szerdán az M1 aktuális csatornán.



Mint mondta: a koronavírus 5-11 Celsius-fokon, nem túl nagy páratartalom mellett a legéletképesebb és a legfertőzőbb, de az eddigi adatok szerint életképes marad melegebb, párásabb körülmények között is. A vírus fertőzőképességének csökkenését nem a hőmérséklet emelkedésétől, hanem az erősödő napsugárzástól lehet várni - vélekedett.



A szakértő emiatt nyáron a vírus terjedésének lassulására számít.



Hangsúlyozta, hogy a terjedést befolyásolja a levegő minősége is, a szálló por ugyanis jól szállítja a kórokozókat. Ha ehhez szél is társul, messzire szétszóródhat a vírus - tette hozzá Szegedi Sándor.