213 km-ről is látszik a Himalája Indiában - képek

A koronavírus járvány miatt Indiában is szigorú korlátozásokat vezettek be. Emiatt az emberek jelentős része otthonában tartózkodik, a szárazföldi és a légi közlekedés is minimálisra zuhant. Emiatt, mint a legtöbb helyen, Indiában is jelentősen csökkent a légszennyezettség. Az India északi részén található Dzsálandhár városában pedig olyan nagy mértékben tisztult a levegő, hogy újra látszik a településről a 213 km-re fekvő Himalája egy része. A városból a Dhauladhar hegység jól látható, mely a Himalája délnyugati részéhez tartozik. Egy beszámoló szerint a II. világháború óta most először lehet látni ismét a városból a hegyet.

Entire Himalayan range is now visible from Jalandhar, Punjab. Nature at it's best :) pic.twitter.com/MA3x0isc4k — Rajat Sain | ਰਜਤ ਸੈਨ | रजत सैन (@SainRajat) April 3, 2020