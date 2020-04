Időjárás

Erdőtűz pusztít Kínában - videó

Az Időkép cikke szerint az űrből is látszik a tűz pusztítása - ESA/Sentinel-2 L2A

Kína délnyugati részén, Szecsuán tartományban egy helyi mezőgazdasági területen tűz keletkezett még hétfőn. Az erős szél hatására a tűz gyorsan továbbterjedt a környező hegyekre, így jelenleg már 1000 hektárnyi terület vált a tűz martalékává Liangshan prefektúrában.



A tűz többirányú terjedésében az is szerepet játszott, hogy az uralkodó szélirány gyorsan változott a térségben. Emiatt sajnos több oltásban résztvevő tűzoltó és egy mezőgazdasági munkás is életét vesztette. A térségből eddig 1200 embert evakuáltak. A lángok megfékezésében 2000-nél is többen dolgoznak, tűzoltók és mentőcsapatok együttesen. A sűrű füstfelhő már elérte a közelben fekvő Jianchang városát is - adta hírül a BBC.