Időjárás

Megdőlt a hidegrekord szerdára virradóra

Megdőlt a hidegrekord szerdára virradóra, a Nógrád megyei Zabarban csaknem mínusz 12 fok volt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



"Csípős, fagyos hajnalra ébredhettünk" - fogalmaztak.



Országos átlagban az ilyenkor szokásosnál 9 fokkal volt hidegebb (szokásos átlag: plusz 4 Celsius-fok, a szerdai átlag: mínusz 5 fok volt).



Mostanáig ezen a napon mínusz 10 fok volt a hidegrekord, amelyet 1977-ben mértek Dobogókőn. Most ennél csaknem két fokkal hidegebb is volt. Nyírlugoson mínusz 11,7, Zabarban pedig mínusz 11,9 fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint még csütörtökön is lehetnek mínusz 10 fok közeli értékek. A következő napokban viszont enyhül az idő.