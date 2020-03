Időjárás

Meteorológiai szolgálat: egy nap alatt 10-15 fokot zuhant a hőmérséklet

Jelentősen visszaesett a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kora délután a Facebook-oldalán.



Többfelé is 8-10, van, ahol 10-15 fokot esett vissza a hőmérséklet hétfőre a huszonnégy óra alatt. A következő napokban is igen nagy lesz a hőingás a nappalok és a fagyos hajnalok között - írták.



Az előrejelzés szerint kedden és szerdán néhol akár mínusz 10 Celsius-fokig is hűlhet a levegő, és sokfelé napközben sem éri el a 10 fokot. A hétvégére melegszik majd ismét az idő - jelezték.