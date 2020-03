Időjárás

Fél Európán lecsapott a tél

Csütörtök hajnalig várható hómennyiség a Balkán-félszigeten és Olaszországban

A hazánk déli-délnyugati tájain rendkívüli havazást okozó hidegörvény Romániában és a Balkán-félsziget országaiban is kemény téli időt eredményez a napokban. Az előrejelzések alapján a hétfőn kezdődött havazás csütörtök hajnalig elhúzódhat, addig sokfelé 30-60 cm hó is lehullhat, a hegyekben ennél több is. A havazáshoz sokfelé erős hófúvás is társul.



Az ország délnyugati részén található Krassó-Szörény megye 1800 méter fölötti területeire a román meteorológiai szolgálat keddre piros figyelmeztetést adott ki erős hóviharok, akár 130 km/órát meghaladó széllökések veszélye miatt. Hétfőn a Déli-Kárpátok lábánál található Petrozsényban 35 cm hó hullott - írta az Időkép. Nem messze található Uricani, magyarul Hobicaurikány, ahol szintén tekintélyes vastagságú hó esett.

Szatmári Alex/Meteoplus