Időjárás

Hidegbetörést hozhat a csillagászati tavasz

A most pénteken (13-án) érkezett hidegfrontnak köszönhetően a következő napokban visszatérnek a hajnali fagyok, ám a jövő hét első felében ismét napról-napra egyre melegebb lesz, a hét közepére az éjszakák is enyhülni fognak. Sándor és József meleget hoznak zsákjukban, a szép napos időben újra megközelíthetjük a 20 fokot.



Az Időkép jelenlegi számításai alapján azonban Benedek már nem lesz ilyen kegyes. A kontinens nagy részét uraló anticiklon a Brit-Szigetek fölé húzódhat, utat nyitva ezzel az észak felől érkező hideg, sarkvidéki eredetű levegőnek.



Így várhatóan jövő hét péntektől erős lehűlés jöhet, akár téliesebb fordulat is lehet. A nagy időtávlat miatt a lehűlés pontos tér- és időbeli lefolyása még bizonytalan, érdemes minden nap friss időjárás-jelentést olvasni a ma.hu-n!

Az ECMWF modell valószínűségi előrejelzéseinek átlaga a 850 hPa-os szint (kb. 1500 méteres magasság) hőmérsékletére és a tengerszinti légnyomásra vonatkozóan jövő hét végére





