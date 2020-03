Időjárás

Melegszik az idő a következő napokban

Melegszik az idő a következő napokban, a hét közepén helyenként akár 20 fok is lehet, a leghidegebb órákban viszont még lehetnek mínuszok. 2020.03.08 15:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn napközben több órára kisüt a nap. Délutántól a nyugati vidékeken helyenként már előfordulhat kisebb eső, záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 9 és 14 fok között várható.



Kedden hajnalban nyugaton helyenként eső előfordulhat, de napközben csapadék már nem valószínű és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Néhol megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.



Szerdán több órára kisüt a nap, de szórványosan várható eső, zápor és többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 1-7 fok lesz. Napközben 10-18 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem valószínű, de többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 3-9, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű.



Pénteken szórványosan várható eső, zápor. A szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-18 fok között valószínű.



Szombatra virradó éjszaka több helyen, napközben főként keleten valószínű eső, záporeső. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 1-6, napközben 9-14 fok lesz.



Vasárnap nem valószínű csapadék. A szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.