Időjárás

20 fok is lehet kedden

Alig hagyta el térségünket az egyik kiadós csapadékot okozó ciklon, nyomában már az esti órákban eléri hazánkat az újabb légörvény, ezúttal egy mediterrán ciklon - írja az Időkép.



A ciklon előterében erős déli-délnyugati áramlással igen enyhe légtömegek érkeznek, így kedden a délkeleti, keleti tájakon akár a 20 fokot is elérhetjük, de máshol sem fogunk fázni, kora délután 10-17 fokra készülhetünk.



Ismét sokfelé lesz viszont szükség az esernyőkre, az eső mellett főként a nappali órákban záporokra is számítani kell, legnagyobb valószínűséggel délen, délnyugaton és keleten az ég is megdörrenhet.



A ciklon kelet felé vonul tovább, hidegfrontja mögött szerdára országszerte jócskán visszaesik a hőmérséklet, és az északi-északnyugati szél is erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz.



Az újabb ciklon csapadékzónájával péntekre érheti el hazánkat.