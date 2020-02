Időjárás

Péntek pirkadatra érkezik a hó

Futószalagszerűen érkeznek a frontok a következő napokban, a szerdai hidegfrontot követően csütörtök késő este egy meleg-, majd péntek reggel egy hidegfront éri el hazánkat, szeles, csapadékos időt okozva - hívta fel a figyelmet az Időkép.



Nagyobb területen csütörtök késő estétől péntek reggelig eshet, ezúttal nem csak eső, főként az ország északkeleti felén havas eső, hó is hullhat.



A talaj közelében viszont nem lesz túl hideg, kevéssel fagypont alá csak a hegycsúcsokon és a északi-északkeleti határ közelében süllyedhet a hőmérséklet, így a hó is elsősorban ezeken a tájakon maradhat meg. A Börzsöny, Mátra és Bükk csúcsain 5 centinél is több hullhat.



Máshol a +1, +2 fokos hőmérsékletnek köszönhetően olvadni fog, csupán az intenzívebb szakaszokban alakulhat ki átmeneti vékony hólepel.



Napközben a csapadék elvonul, a felhőátvonulásokból már csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, a hegyekben hózápor. A +3, +9 fokos csúcshőmérsékletet a viharossá fokozódó északnyugati szélben jóval alacsonyabbnak érezhetjük. Ismét nagy területen lehetnek majd 70-80, főként a Dunántúli-középhegységben akár 90-100 km/órát elérő széllökések.



A változékony, gyakran szeles, csapadékos idő a meteorológiai tavasz első napjaiban is vendégünk marad - szól az előrejelzés.