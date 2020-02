Száraz köd temette be a Kanári-szigeteket - videó

A keleties, Afrika nyugati partjai felől fújó szél nem csupán meleget, de port és homokot is szállított a Kanári-szigetekhez, ahol jelentősen leromlott a látástávolság (lásd Fuerteventurán készült fotó). Ennek a jelenségnek a neve nem más, mint "Calima", vagy más néven "Bruma seca", magyarul száraz köd - írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A tomboló homokvihar szombaton érkezett, és rövid idő alatt beterítette a szigetcsoportot. A sárgás homok az eget is teljesen eltakarta, a reptereket lezárták, a repülőjáratokat törölték. Több lakos is élete legrosszabb homokviharaként nyilatkozott a Calimáról.

A Saharan sandstorm called a calima swept all across Lanzarote today ... the golden horizons were mad! Apparently all flights in & out of the island were cancelled #calima Happy to stay put for a few days though!! pic.twitter.com/3LFNBzQey6