Időjárás

Megdőlhet a melegrekord a hét első napján

Kifejezetten tavaszias nappal indulhat a jövő hét, a meleget pedig leginkább Dennis-nek köszönhetjük majd. A hozzá kapcsolódó, hosszan elnyúló frontrendszer előoldalán hétfőn élénk, erős délnyugati széllel érkezik meg az átlagosnál melegebb, óceáni eredetű levegő a Kárpát-medencébe.



A tavaszias meleg a Dunántúlon fog érződni leginkább, ahol már a hajnal is enyhe lesz: a legtöbb helyen 5-8 fok között alakulhatnak a minimumok, de a Mecsek és a Bakony északi lejtőin 9-10 fok is előfordulhat. Északkeleten ezzel szemben fagypont alatti értékekre van kilátás, és több helyen pára, köd is képződhet.



Napközben egyre több helyen feltámad a délnyugati szél, melyet több helyen élénk, a Dél-Dunántúlon erős lökések kísérhetnek. Kora délután jellemzően 9-18 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Északkeleten lesz hűvösebb, ahol 9-14 fok közötti értékre van kilátás. Míg a magasabb értékeket a Dunántúlon és délen mérhetjük, ahol több helyen haladhatja meg a hőmérséklet a 15 fokot, de a délnyugati határ közeli területeken helyenként 19-20 fok is előfordulhat.



Így komoly veszélybe kerül az 1998-ban ezen napon regisztrált 18,6 fokos napi melegrekord, amelyet Sellyén mért az OMSZ.



A tavaszias meleghez sok napsütés fog társulni, melyet csak a fátyolfelhők szűrhetnek meg. Csapadék sehol sem várható - írta az Időkép.