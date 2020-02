Időjárás

Izlandot 255 km/órás széllökéssel érte el Dennis - videó

Vörös riasztást adtak ki a sziget déli részeire a hurrikánerejű szél miatt, a nagy mennyiségű csapadék mellett zivatarokra is figyelmeztetnek.

Az észak-atlanti térségben újabb viharciklon alakult ki, amely a Dennis nevet nevet kapta. 255 km/órás széllökést mértek Izland délnyugati részén lévő Hafnarfjall meteorológiai állomáson.

Dennis középpontjában péntek hajnalra 935 hPa-ig süllyedt a légnyomás, amely igen alacsonynak számít a mérsékelt övi ciklonok között - írta az Időkép. Többek között ennek köszönhető a szokatlan erősségű orkán. Északkelet felé haladva Izlandot is elérte a viharciklon, így a szigetország déli részein a legmagasabb fokú (vörös) figyelmeztetést adták ki. Máshol narancssárga figyelmeztetés érvényes.



Az ország déli csücskében, Stórhöfði állomáson hajnalban 200 km/óra fölötti széllökéseket mértek.



Nem csak hurrikánerejű szél fenyegeti a szigetet, kiadós csapadék is várható, amely az érkező enyhébb levegőnék köszönhetően az alacsonyabban fekvő részeken eső lesz, a hegyekben viszont nagy mennyiségű hó hullhat. Az ország déli-délkeleti szegletében pedig zivatarokra is figyelmeztet az Izlandi Meteorológiai Szolgálat.