Elképesztő videó: visszafújt egy vízesést a Ciara Skóciában

Visszafújt egy vízesést a Ciara viharciklon a hétvégén Skóciában. Az elképesztő jelenetről felvétel is készült. A videón jól látható, hogy a Jenny's Lum vize nem ér földet, a szél a teljes vízmennyiséget visszafújja a hegyek felé.



Ehhez ugyanakkor nem mindig van szükség pusztító szélviharra, 2019-ben is megtörtént már.

A waterfall in Scotland called Jenny's Lum turned 'upside down' when heavy winds of Storm Ciara sent the water flowing upward pic.twitter.com/c60sSOHg3a