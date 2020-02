Vihar

Továbbra is mintegy 50 ezer háztartás van áram nélkül Csehországban

Csehországban kedden reggel továbbra is mintegy 50 ezer háztartás volt áram nélkül az országon átvonuló heves és kiadós esővel kísért szélviharok következtében. 2020.02.11 09:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn délután az áram nélküli háztartások száma meghaladta a 280 ezret.



"Mindenütt, ahol lehetséges volt, éjjel is dolgoztunk a hibák elhárításán. A reggeli órákban azonban több régióban ismét erős széllökések voltak, aminek következtében újabb problémák keletkeztek. Most még mintegy 120 helyen van gond a nagyfeszültségű távvezetékekkel" -mondta Sona Holingerová, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) szóvivője. Megjegyezte: a viharos szél lecsendesülésével várható, hogy kedd estig mindenütt megjavítják a vezetékeket. A legtöbb nehézséggel Közép- és Kelet-Csehországban kell megküzdeniük.



A heves szélvihar következtében hétfőn Csehországban egy ember meghalt, és legkevesebb 13 megsérült. Az anyagi károk több tízmillió koronára rúgnak.



Az időjárás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is, elsősorban a nyugat- és dél-csehországi régiókban. A Cseh Vasutak (CD) közleménye szerint kedden reggel még mintegy 30 helyi vonalon szünetelt a közlekedés, főként a sínekre dőlt fák és az elszakadt villanyvezetékek miatt.



Rendőrségi jelentések szerint a cseh autópályák teljes hosszukban mindenütt járhatók.



A széllökések sebessége hétfőn helyenként meghaladta az óránként száz kilométert. A cseh-lengyel határon fekvő Óriáshegység (Krkonose) legmagasabb, Snezka nevű hegycsúcsán pedig rekordnak számító, 180 kilométeres szélsebességet mértek.