Ciara vihar

OKF: tetőket bontott meg, fákat döntött ki és kéményeket rongált meg a viharos szél

Tetőket bontott meg, fákat döntött ki és kéményeket rongált meg a szél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfő este az MTI-vel.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. 120 épületben keletkezett kár: tetőket, bádoglemezeket, kéményeket rongált meg a szél. Győrben egy sportcsarnok tetején bontotta meg a szél a sátorponyvát, Szentlőrincen egy általános iskola kapujára dőlt fa. A lakóházak mellett több középületben is kárt tett a szél.



240 helyszínre kidőlt fák, letört faágak miatt riasztották a tűzoltókat. A fák több helyen is villanyvezetékre dőltek, emiatt országszerte több ezer fogyasztási helyen van átmenetileg áramszünet. A szolgáltatók és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak.



A közlekedésben is megnövekedett menetidőre kell számítani. A katasztrófavédelem minden autóst arra kér, hogy a megszokottnál lassabban közlekedjen, így könnyebben ki tudja kerülni a kidőlt fákat, letört ágakat, leszakadt villanyvezetékeket. Az autósok, ha tehetik, ne parkoljanak fák, reklámtáblák, villanyoszlopok alatt - mondta a szóvivő.



Mukics Dániel kitért arra is, hogy érdemes elemlámpát és elemeket, vagy gyertyát és öngyújtót előkészíteni, valamint feltölteni a mobiltelefont, arra az esetre, ha átmenetileg szünetelne az áramellátás. Ha valaki leszakadt villanyvezetéket lát, ne közelítse meg, hanem azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számon a hatóságokat.



Zala megyében a nap folyamán több mint 50 esetben hívták a tűzoltókat viharkárok miatt - mondta el az MTI-nek Kalamár Norbert, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A legtöbbször utakra, vezetékekre dőlt fák vagy leszakadt ágak miatt kellett közbeavatkozniuk, néhány esetben pedig tetőlemezeket bontott meg a viharos szél.



Tolna megye több településén tetőket bontott meg a szél, és kidőlt fákat kellett eltávolítani a közterületekről. Az E.On tájékoztatása szerint Tamásiban, Iregszemcsén, illetve a Baranya megyei Szentlőrinc térségében vezetékekre dőlt fák okoztak áramkimaradást.



Somogy megyében a viharos időjárás miatt szintén tetők, kémények, gépkocsik rongálódtak meg, fák dőltek elektromos vezetékekre - tájékoztatta Török Sándor, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője az MTI-t. A legtöbb kár Kaposváron és környékén történt.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat két megye, Zala és Baranya kivételével keddre is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az erős szél veszélye miatt. Több megyében a zivatarveszélyre is figyelmeztetnek.