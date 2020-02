Vihar

A jövő hét elején ismét viharos szél várható

A jövő hét elején ismét viharos szél várható, emiatt hétfőn a Balaton vízszintje is "megbillenhet" - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön Facebook-oldalán.



A jövő hét elejére ismét rendkívül erős, még a téli időszakhoz képest is szokatlanul erős nyugatias áramlás alakulhat ki Európa felett. Emiatt a kontinens jókora részén viharos széllökésekre kell számítani, ezek akár orkán erejűek is lehetnek.



Magyarországon - részben az Alpok áramlásmódosító hatása miatt - a délnyugati szél érheti el a viharos, számítások szerint óránkénti 70-100 kilométeres sebességet. Az ebből az irányból fújó, ritkán ekkora erősségű szél a nyilvánvaló kellemetlenségek mellett egy érdekes jelenséget is tud okozni: "kibillentheti a magyar tenger vízszintjét" - fogalmaztak.



Azt írták: a 80 kilométer hosszú, sekély tó medre ideális ahhoz, hogy a tó hosszanti keresztmetszetével párhuzamosan fújó délnyugati vagy északkeleti irányú szél "áttolja" a víztömeget a tó egyik végéből a másikba.



Az eset nem lenne egyedi, az előre jelzett szélsebesség akár félméteres vízszintemelkedéssel is járhatna a tó északkeleti részén (és hasonló csökkenéssel a délnyugatin) - írták.



Az eddig megfigyelt legnagyobb ilyen mozgás 1962. május 14-én volt, akkor 9 óra alatt 45 centiméterrel csökkent Keszthelynél a vízszint, Alsóörsnél pedig 51 centimétert emelkedett.