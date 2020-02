Időjárás

Az ország nagy részén csütörtökön is erős lesz a szél

Csütörtökre némileg mérséklődik a szél, de az ország nagy részére továbbra is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A viharos erejű szél megbontotta egy többemeletes társasház szigetelését Nagykanizsán, a Kazanlak körúton 2020. február 5-én. MTI/Varga György

Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a késő esti órákig az ország nagy részén várhatók viharos széllökések.



A legerősebbek széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lesznek, de a Dunántúl nyugati felén - azon belül kiemelten az Alpokalja, a Zalai-dombság és a Bakony térségében - a 95-100 kilométer/órát is meghaladhatják.



A középső és az északi országrészben fokozatosan mérséklődik a légmozgás, ezeken a vidékeken már inkább csak átmenetileg fordulhatnak elő 60-70 kilométer/órásat meghaladó lökések. Az éjszaka második felében már másutt is egyre nagyobb területen kezd veszíteni erejéből a szél. Csütörtökön napközben még többfelé lesz ugyan erős szél, de már csak a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein fordulhat elő egy-egy viharos széllökés.



Csütörtökre elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de a szélvédett északi, északkeleti völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.