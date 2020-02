Időjárás

Helyenként -10 fok is lehet hétvégén

Csípősebb hajnalokra ébredhetünk hétvégén. A hideg reggelek mellett viszont sokat süthet a nap is. 2020.02.05 18:34 Ma.hu

Egy tőlünk keletre zajló erős hidegbetörésből kap egy kis kóstolót a Kárpát-medence. A kemény mínuszoktól ugyan megvéd minket a Kárpátok hegykoszorúja, a hágókon becsordogáló hideg viszont épp elég lesz ahhoz, hogy egyes tájakon csípős legyen a szombat és vasárnap reggel - írta az Időkép.

Pénteken a felhők miatt még enyhébb lehet a reggel, gyenge fagyra a szélvédett, valamint magasabban fekvő helyeken számíthatunk. A minimumok -2, +3 fok között alakulhatnak. A változóan felhős-napos idő mellett kora délutánig a Dunántúlon lesz szelesebb az idő. Délután viszont a keleti országrészben egyre nagyobb területen feltámad az északkeleti szél, ami szárazabb, hidegebb levegőt hoz magával. A Dunától keletre az esti órákig szórványos záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Kora délután 2-8 fokos maximumokra készülhetünk.



Szombat hajnalra gyengén felhős és többfelé csípős reggelre ébredhetünk: a szélcsendesebb keleti, északkeleti tájakon -10, -7 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála, máshol -6, 0 fok közötti minimumokra van kilátás. A szelesebb Nyugat-Dunántúlon lesz enyhébb az idő. Napközben sok napsütésben bízhatunk, számottevő csapadék nem valószínű és a délkeleti szél is csak északnyugaton élénkülhet meg. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 6 fok között alakulhat.



Vasárnap kezdetben sok napsütésre van kilátás. Ismét északkeleten lesz leghidegebb a reggel, -9, -7, a fagyzugos helyeken -10 fokig hűlhet le a levegő. Másutt -6, -1 fok ígérkezik. Napközben megerősödik a déli-délnyugati szél, melyet a Dunántúlon viharos lökések kísérhetnek. Ezzel egy időben nyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és késő este helyenként már eső, havas eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 6 és 12 fok valószínű, a szelesebb dunántúli tájakon mérhetjük a legmelegebbet.