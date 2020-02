Vihar

Katasztrófavédelem: 654 esethez riasztották a tűzoltókat kedden országszerte

MTI/Mónus Márton

A viharos szél miatt 654 esethez riasztották a tűzoltókat kedden. A legtöbb beavatkozásra az Észak-Dunántúlon, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, de Pest megyében és fővárosban is számos helyen adott munkát a viharos időjárás - közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.



A közlemény szerint több mint száz épületben, köztük tizenkét közintézményben keletkeztek károk országszerte: a viharos szél megbontotta a tetőket, vakolatdarabokat sodort le a házak homlokzatáról és harminchét ponton villanyvezetékeket szaggatott le.



Kedden éjfélig az erős szél miatt százhatvankilenc esetben kellett vihar okozta káresethez vonulniuk a fővárosi tűzoltóknak. Több helyen kidőlt fa rongált meg autókat, kerítéseket, oszlopokat és vezetékeket, vagy akadályozta a forgalmat.



Pest megyében csaknem száz alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. A legtöbbször úttestre, kerítésre, háztetőkre dőlt fákat, leszakadt ágakat kellett eltávolítaniuk.



A munkálatokban a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat munkatársai is közreműködtek. A leszakadt vezetékek rövidebb-hosszabb időre áramkimaradásokat is okoztak egyes településeken, de az áramszolgáltatás az esti órákra mindenhol helyreállt.



Három épület olyan mértékben károsodott, hogy az ott élők ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni kellett.



A szél öt esetben szén-monoxid-mérgezést okozott,; négy embert szén-monoxid-mérgezés gyanújával, egy embert pedig mérgezéssel szállítottak a mentők kórházba.



Győr-Moson-Sopron megyében nyolcvan esetben vonultak a viharos széllel kapcsolatos káresetekhez a tűzoltók. Megyeszerte útra dőlt, forgalmi akadályt okozó fákhoz, lehasadt faágakhoz riasztották az egységeket, de épületekről lógó cserepekről, leszakadt közlekedési lámpákról, kidőlt villanyoszlopokról is érkezett bejelentés.



Veszprém megyében hetvenhat riasztásból hatvanhat műszaki mentés volt.



Az MTI úgy értesült, Szigligeten mintegy 100 négyzetméteren felgyulladt a nádas, Veszprémben egy óvoda tetőszerkezetét bontotta meg a szél, Kislődön egy templomtornyot rongált meg a vihar, Tapolcán és Kövesgyőrpusztán fát döntött ki a szél.

Fejér megyében több mint hetven helyszínen szüntettek meg balesetveszélyt a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. A beavatkozások felénél az utakra dőlt és a földből félig kifordult, épületeket veszélyeztető fákat daraboltak fel.



Tácon és Válon az általános iskola, Bicskén a művelődési ház tetőszerkezetének lemezfedését bontotta meg a szél. Polgárdiban az idősek otthona tetején igazították meg a meglazult cserepeket a város önkormányzati tűzoltói.



Komárom-Esztergom megyében kedd délután négy óráig több mint harminc riasztás érkezett. Főként kerítésre, úttestre, járdára leszakadt ágak, és úttestre kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk. A legtöbb bejelentés a tatabányai járásból érkezett. Késő délutánra mindenhol sikerült felszámolni a károkat.



Somogy megyében a helyenként 100 kilométer per órás sebességet is megközelítő széllökések fákat döntöttek ki, ágakat szakítottak le, házak tetőszerkezetét bontottak meg. Megyeszerte komoly károkat okozott a viharos szél, a legsúlyosabb pusztítást Marcali térségében, Tabon és a megye középső részén végezte. A megyében harmincegy esetben kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk a viharkárok miatt.



Vas megyében tizenhat segélyhívás érkezett kidőlt fák és megsérült tetőszerkezetek miatt. Szombathelyen az evangélikus templom tornyának palafedését, Celldömölkön a piacépület, két lakóépület, valamint egy általános iskola tetőfedését, Sárváron egy hotelépület lemezborítású tetőszerkezetét kezdte meg a viharos erejű szél.



Jász-Nagykun-Szolnok megyében tizenkétszer kellett beavatkozniuk a szakembereknek. Többnyire veszélyessé vált fák, faágak miatt kellett vonulniuk, amelyek úttestre vagy villanyvezetékre dőltek.



Tolna megyében tíz esetben avatkoztak be. Jellemzően kidőlt fák, leszakadt faágak és károsodott épületek miatt vonultak.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hat helyen avatkoztak be a hivatásos tűzoltók a viharos szél okozta károk miatt.



Csongrád megyében nyolc lakossági bejelentés érkezett. A leszakadt ágak és a kidőlt fák veszélyeztették az autósok és a gyalogosok forgalmát is.



Nógrád megyében is több helyszínen kellett segíteniük a tűzoltóknak főként az útra dőlt fák miatt.



Zala megyében nyolc alkalommal riasztották a tűzoltókat a viharos időben kidőlt fák által elzárt útszakaszokhoz.



Bács-Kiskun megyében tizenöt esethez vonultak ki a tűzoltókat, jellemzően nagy méretű letört faágak, valamint két esetben parkoló járművekre zuhanó faágak eltávolítását kérték.



Szabolcs-Szatmár megyében a viharos erejű szél több helyen okozott fennakadást kedden. A 41-es szánú főúton Nyíregyházánál, Besenyődnél és Baktalórántházánál dőlt az úttestre fa, akadályozva a forgalmat.

Heves megyében a viharos szél miatt három esetben kellett beavatkozni. Horton, a Toldi Miklós utcában a szél leszakította egy családi ház tetőszerkezetének széldeszkáját. Vámosgyörkön, a József Attila utcában egy csaknem tízméteres akácfa dőlt az úttestre - áll az összefoglalóban.