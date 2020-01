Rekordvastagságú hóréteg borított be egy kanadai várost, a hadsereget hívták menteni - videó

Péntek reggel óta 76,2 centiméter hó hullott St. John's repülőterére, több gépjármű és ház került hótorlaszok alá az óránként több mint 100 kilométer sebességű széllökések miatt.



A tartomány miniszterelnöke, Dwight Ball szombaton közölte, hogy kérte a szövetségi kormány segítségét, beleértve a hadsereg mozgósítását a hatalmas hótömegek elszállításához és az utak megtisztításához.



Ottawa hozzájárult a segítségnyújtáshoz, Seamus O'Regan, a természeti erőforrások minisztere, Újfundland és Labrador parlamenti képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy elsődleges a kórházakhoz vezető utak megtisztítása.



A kanadai meteorológia szolgálatok szombaton feloldották a hófúvásriadót, de Danny Breen, a város polgármestere közölte, hogy legalább vasárnapig érvényben marad a pénteken kihirdetett szükséghelyzet.



Minden üzletnek zárva kell tartania, járművek - a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság kivételével - nem közlekedhetnek az utcákon - olvasható a városháza Twitter-üzenetében.



Dwight Ball szerint a hóvihar alighanem bekerül a történelemkönyvekbe is. A CBS televíziónak nyilatkozva hozzátette, hogy senki sem emlékszik ekkora hóviharra.



A CBS szerint egy embert eltűnt a viharban. Úton a segítség, együtt megoldjuk - írta a Twitter mikroblog portálon Justin Trudeau kormányfő.

Want more snow? Check out this video from St. Johns on Newfoundland which received epic amounts of snow and blizzard conditions overnight! St. John's experienced a one-day record snowfall of 76.2 centimeters (30 inches)! https://t.co/ZP9xRjACAY