Időjárás

Szálló por: a kardiovaszkuláris betegek vannak veszélyben

Elsősorban nem a tüdő, hanem a szív- és érrendszeri betegek szenvedhetik meg leginkább a légszennyezés ártalmait - mondta Losonczy György, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának munkatársa hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a levegőben lévő szálló por a tüdőn keresztül bejut a vérbe is és gyulladásos folyamatokat indít el. Ez a gyulladásos folyamat minden szervet érint és az érrendszer belső szövetének sejtjeiben is sérülést okoz, ami magas vérnyomással, anyagcserezavarokkal és a meglévő érelmeszesedések begyulladásával járhat - magyarázta.



A levegőszennyezés összetevői a tüdő nyálkahártyát is károsítják, és elsősorban a krónikus tüdőbetegeknél okoznak gyulladást - mondta a szakorvos. A légszennyezés szervezetre gyakorolt rossz hatásai, a gyulladásos megbetegedések ellen legjobban rendszeres testmozgással lehet védekezni - fűzte hozzá Losonczy György.