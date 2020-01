Brutális időjárás

Brutális özönvíz Jakartában, 90 városrész víz alá került

hirdetés

Özönvízszerű eső sújtott le újévkor Jakartára, Indonézia fővárosára, s az emiatt keletkező áradásokban legkevesebb kilenc ember meghalt - tudatta a helyi katasztrófavédelem.



A monszuneső és a folyók vízszintjének megemelkedése miatt Jakartán belül mintegy 90 városrész került víz alá, a főváros mellett fekvő Depokban pedig földcsuszamlás történt. A halálos áldozatok között van egy 16 éves diák is, aki áramütést szenvedett egy átmeneti menhelyen, ahol 19 ezren kerestek menedéket - tudatta Agus Wibowo, a jakartai katasztrófavédelem szóvivője.



Anies Baswedan, Jakarta kormányzója arról számolt be, hogy az ilyenkor szokásos csapadékmennyiség több mint háromszorosa zúdult szilveszter éjszaka a városra és Nyugat-Jáva dombos területeire. A sürgősségi szolgálatok 120 ezer embere vesz részt a segítségnyújtásban - tudatta a politikus.



Polana Pramesti, a polgári légiközlekedési hatóság igazgatója azt is elmondta, hogy az özönvíz miatt víz alá került a Halim Perdanakusumah belföldi repülőtér futópályája is, ezért a létesítményt le kellett zárni, és 19 ezer utas rekedt a légi kikötőben.



Jakartában és környékén mintegy 30 millió ember él, a főváros földrengés- és árvízveszélyes területen fekszik, és a felszín alatti vizek korábbi kontrollálatlan kitermelése miatt a metropolisz folyamatosan süllyed. Joko Widodo indonéz elnök a nyáron bejelentette, hogy Borneó szigetén új főváros fog felépülni.