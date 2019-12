Időjárás

Agrometeorológia: hiányzik a hideg és a hó a földekről

Hiányzik a hideg és a hó a földekről - írta agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.



Az elmúlt napokban a hőmérséklet az őszt idézte. Az utóbbi 10 nap során 7-9 Celsius-fokkal volt enyhébb idő az átlagosnál. Ilyen tartósan ennyire enyhe idő rendkívül ritka - közölte a meteorológiai szolgálat, megjegyezve: idén nem vált be a népi időjóslás, Katalin hiába locsogott, karácsony nem hozott fagyot, havat pedig pláne nem.



A közlemény szerint múlt szombaton az országot mediterrán ciklon érte el, amelyet újabb követett, jelentős mennyiségű csapadékot hozva. Összességében többnyire 20-50 milliméter eső esett, a legtöbb a Dunántúl középső vidékein, ahol megdőlt a napi csapadékrekord is. Délkeleten esett a legkevesebb, pedig ott lenne a legnagyobb szükség még a csapadékra - tették hozzá.



A magyarországi folyókon árhullámok vonulnak le, de ezek nagyobb problémát nem jelentenek - írták, kitérve arra is, hogy a talaj felszín közeli rétege országszerte vizes, sáros, Békés megye és Szeged környékének kivételével túltelített. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében már belvízfoltok is kialakultak.



A légörvények az eső mellett viharos, károkozó szelet is hoztak, főleg a Dunántúlra.



A talajban sehol sincs fagy. A növényi kultúrák szempontjából ez a túlságosan enyhe idő nem ideális, megzavarhatja az érzékenyebb fajták "nyugalmi állapotát". Ráadásul a kórokozók, kártevők ritkulásához is hiányzik a tartós hideg, a szántókról a hó.



Az őszi káposztarepce vetése és kelése körül aránylag kedvező volt az időjárás: megfelelő mennyiségű csapadék hullott a talaj-előkészítéshez, a keléshez, a növény kezdeti fejlődéséhez. Még az őszi árpa is talált elegendő nedvességet a keléshez. Az őszi búza vetéséhez azonban már sokfelé nem lehetett jó magágyat készíteni a rögös talajban, a vetés pedig porba történt. Október végén, november elején még éppen időben érkezett a kiadós eső a fejlődő növények számára, a hónap végéig tartó csapadékos és enyhe időszak elegendő időt adott a kalászosok fejlődésére. Az ország jelentős részén nagyjából kiegyenlítődtek a csapadékviszonyok az év végére: azaz a csapadékösszeg az ideális körül, sokfelé kissé a fölött jár, a talaj pedig feltöltődött nedvességgel. Már csak a Tiszántúl, főleg annak déli fele van lemaradásban, de ez most problémát nem jelent, tavaszig van idő a nedvesség pótlódására - olvasható a közleményben.



A következő napokban fokozatos lehűlésre lehet számítani, majd a jövő hét elején már ismét emelkedik a hőmérséklet. Vasárnapig főleg keleten fordulhat elő zápor, hózápor, de a csapadék mennyisége összességében várhatóan 5 milliméter alatt alakul. Összefüggő, megmaradó hóréteg kialakulása nem valószínű.

A leghidegebb reggel hétfőre ígérkezik, akkor akár mínusz 10 fokos fagyok is kialakulhatnak. Hétfőn napközben már egyre enyhébb és nagyrészt száraz léghullámok érkeznek, akkortól ismét erősödik a nappali felmelegedés, de az éjszakák többnyire fagyosak maradnak - írta elemzésében a meteorológiai szolgálat.