Időjárás

Erőteljes pusztítással közelít a tél

Szenteste napján, kedden délelőtt még erős, majd délután fokozatosan mérséklődő északnyugati szél fúj. A Dunántúl fölött csökken a felhőzet, napos idő alakul ki. A középső országrészben délelőtt még felhősebb égbolt valószínűbb, de délután, kis időre ott is kisüthet a nap. A keleti tájakon még marad a borongós ég, a Tiszántúlon eleinte kisebb eső is előfordul.



Éjszaka, nyugat felől újabb, ezúttal kisebb kiterjedésű csapadékmező érkezése várható. Erős felhősödés mellett, kezdetben főként északnyugaton, majd hajnalban már keleten is várható kisebb eső. Reggelre a Dunántúlon csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék.



Karácsony 1. napján, a Dunántúl térségében napos idő lesz, míg a Duna vonalától keletre eső területeken egész nap, borongós időre lehet számítani, itt-ott jelentéktelen esővel. Délután a Dunántúlon is előfordulhatnak futó záporok. Élénk, keleten és délnyugaton gyenge északnyugati szél fúj. Éjszaka is hasonló marad az idő. Zömmel erősen felhős ég mellett, elszórtan gyenge záporok alakulhatnak ki bárhol az országban. Keleten és nyugaton élénk, másutt gyenge légmozgás ígérkezik - írta az eumet.hu.

Karácsony 2. napján változóan napos-felhős, az évszakos átlagnál még mindig 3-4 fokkal magasabb hőmérsékletű időre van kilátás. Legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen záporeső. Nyugaton erős, másutt mérsékeltebb északnyugati szél fúj, ami csökkenti a hőérzetet.



Péntekre előreláthatólag gyengül a légmozgás, de a középső országrészben még mindig lehetnek élénk széllökések. Hajnalban előfordulhat gyenge fagy. Napközben változóan napos-felhős idő a legvalószínűbb, majd délutántól nyugat felől vastagodó felhőzettel, estétől egyre többfelé esővel, nyugaton és északon már havas esővel, néhol havazással lehet számolni.



Szombaton kezdetben napos, majd délutántól felhősebb idő ígérkezik, elszórtan kisebb hózáporokkal. Ismét megerősödik, időnként viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél.



Vasárnap csapadékra nem számítunk, sok-sok napsütés ígérkezik, és keleten, valamint nyugaton még élénk marad a szél. A hőmérséklet tovább csökken, eléri a nagyjából ilyenkor szokás értékeket.