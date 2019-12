Időjárás

Másodfokú riasztásokat adtak ki a viharos szél miatt

Veszprém és Fejér megye több járására másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt hétfőn kora délután. 2019.12.23 13:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetések és riasztások vannak érvényben a szél miatt.



Azt írták: kedd kora délutánig a Dunántúlon és az ország középső részén többfelé várható erős, viharos északnyugati szél. A legerősebb széllökések általában 60-80 kilométer/óra körül alakulnak, de főként a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál kedd reggelig 90-100 kilométer/órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. Kedd délután mindenhol veszít erejéből a szél.



A Facebookon azt írták: a Kab-hegyi mérőállomáson délelőtt 121,7 kilométer/órás széllökést is mértek.



Közölték továbbá, hogy karácsony mindkét napján több órás napsütésre lehet számítani. Szerdán még szórványosan, csütörtökön már csak kevés helyen lehet zápor, főként a hegyekben néhol hózápor is. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső megyékben mindkét napon erős lesz - tették hozzá.