Időjárás

Tél helyett ilyen napok jönnek

hirdetés

Vasárnap változóan felhős lesz az ég, délen és keleten több napsütéssel. Csapadék nem várható. Helyenként kissé élénk déli szél és enyhe idő ígérkezik. Este, éjszaka gyengén és erősebben felhős területek váltakoznak, északon lesz a több felhő. Éjszakon, északkeleten jelentéktelen eső is lehet. Foltokban ködképződés várható - írta az eumet.hu.



Hétfőn tovább enyhül az idő. Sokfelé élénk, a Dunántúlon erős délnyugati szél fúj. Napos és erősebben felhős területek váltakoznak, délen várható a legtöbb napsütés. A hőmérséklet a Dunántúlon helyenként a 15 fokot is megközelíti. Északon, északkeleten lesz a leghűvösebb, ott kisebb eső is előfordulhat. Az esti, éjszakai órákban is északon várható a több felhő, délen a kevesebb, délkeleten foltokban köd képződik.

Kedden, szerdán, a Dunántúlon változóan felhős-napos, kifejezetten szeles, enyhe idő várható, míg a keleti tájakon mérsékeltebb marad a légmozgás, ott napos és tartósan ködös, ködfelhős tájak váltakoznak, és hűvösebb lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködből ködszitálás lehetséges.



Csütörtöktől már nedvesebb léghullámok érik el hazánkat, így kevesebb helyen várható napsütés, több lesz a felhő, és helyenként kisebb eső is előfordulhat. Folytatódik az enyheség, és a Dunántúlon élénk, erős marad a délies szél.