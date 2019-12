Időjárás

Kékestető fehérbe öltözött

Kékestetőn igazi téli idő uralkodik. A hóvastagság már eléri a 17 cm-t, és továbbra is havazik! Az élénk, erős szél miatt pedig hófúvás is van a térségben - olvasható a Met Hír Facebook-oldalán.



Jövő héten szubtrópusi levegő érkezik Afrikából, akár 16 fok is lehet.