Időjárás

Az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2019-es ősz a legmelegebb 1901 óta és a csapadékos november miatt átlagosan csapadékosnak mondható. 2019.12.06 14:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 2019-es ősz a legmelegebb lett 1901 óta. Az évszak középhőmérséklete 12,64 Celsius foknak adódott, ami 0,05 fokkal meghaladja az eddigi legmelegebb 1926-os ősz hőmérsékletét - írja honlapján az OMSZ.



Mindhárom hónap középhőmérséklete országosan magasabban alakult az 1981–2010-es időszak átlagánál. A szeptember 1 fokkal, az október közel 2 fokkal, a november viszont 4 fokkal volt melegebb a normálnál. A november 1901 óta a 3. legmelegebbnek adódott, de az október is a 9. legmelegebb október lett.



Az országos napi középhőmérséklet az évszak legtöbb napján az átlag felett alakult. Csupán három időszakban, szeptember 20 körül, október első dekádjában, valamint október végén, november elején fordultak elő több fokos negatív anomáliák. Október 8-án megdőlt az országos napi minimumhőmérséklet rekordja.



Számottevő pozitív eltérések az átlagtól szeptember elején, október közepén, illetve novemberben voltak. A szeptember még kánikulával kezdődött, az egész évszak legmelegebb napja szeptember 1-je volt. Ekkor az adonyi állomás 36,2 Celsius fokot rögzített. Októberben egy szokatlanul meleg és hosszú vénasszonyok nyarát tapasztaltunk. Október 19-től egy héten keresztül több mint 5 fokkal melegebb volt a megszokottnál, a 20, 21 és 22-ei napi középhőmérséklet meghaladta az 1901–2018-as időszak adott napra vonatkozó maximumát, valamint öt napon keresztül megdőltek az adott napra vonatkozó országos maximumhőmérséklet rekordok is. Novemberben 13 napon is előfordult 5 fok feletti pozitív anomália. Az ősz utolsó hónapjának enyheségét mutatja az is, hogy az évszak legalacsonyabb hőmérséklete októberben fordult elő, az október 31-ei -8,4°C Zabaron. Fagyos nap (Tmin ≤ 0°C) a rendkívül enyhe november következtében országosan mindössze négy volt idén ősszel (1981–2010-es átlag: 15 nap). Nyári napból (Tmax ≥ 25°C) 14 jelentkezett az évszakban, ami öttel több az éghajlati normálnál.

Csapadék tekintetében országosan a 2019-es ősz összességében átlagosnak mondható, de csak a csapadékos november miatt. A szeptemberi csapadékmennyiség 19%-kal elmaradt az 1981–2010-es átlagtól, majd októberben a szokásos mennyiség alig több mint fele, 54%-a hullott le, amivel az október a 28. legszárazabb lett 1901 óta. Novemberre viszont csapadékosra fordult az időjárás és a szokásos csapadékösszeg több mint 1,5-szerese, 164%-a esett a hónapban, ezzel a 21. legcsapadékosabb novemberen vagyunk túl. Országos átlagban 33 csapadékos nap volt 2019 őszén, ami hattal több az 1981–2010-es átlagnál. Az évszak legnagyobb napi csapadékösszegét, 63,0 mm-t szeptember 8-án mérték Öttevényben.



Amennyiben a december átlagos hőmérsékletű lesz, a 2018-as rekordmeleg évet követően 2019 a harmadik legmelegebb év lesz 1901 óta. Egy átlagosan csapadékos decemberrel pedig átlag körüli csapadékú évet zárunk.