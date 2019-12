Állati

Ezt tegye ki az énekesmadaraknak téli eleségnek

Elkezdődött az énekesmadár-etetési időszak fő szezonja, amely hazánkban az első őszi fagyok beköszöntétől márciusig tart. Az etetők madárforgalma a tél keménységétől, a hótakaró vastagságától és tartósságától függ.



A mintegy ötven etetőlátogató madárfaj megfigyelése egyedülálló élmény. Ugyanakkor fontos, hogy a vízimadarakat soha, sehol, semmivel ne etesse a lakosság, mert ez tömeges pusztulásukat okozhatja -k özölte a Magyar Madártani Egyesület csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény felidézi, hogy 1890-ben indult el Magyarországon a lakosság települési madáretetési mozgalma. Az énekesmadaraknak adható téli madáreleségek között van a napraforgó, amibe apró szemű kölest is lehet keverni, állati zsiradék, háj, faggyú, főzéssel sótlanított szalonna, cinkegolyó, alma és bogyók például vadszőlő, borostyán, tűztövis, nyugati ostorfa és fagyal.



Ivó- és fürdővízről is gondoskodni kell, és a befagyott itatókban naponként cserélni kell a vizet. Bármi mással felesleges kísérletezni és a madarakra nézve kockázatos lehet - áll a közleményben.



Az összegzés rámutat arra is, hogy a vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően eltérnek az énekesmadarakétól.



Etetésük megbetegíti és pusztulásra ítéli az állatokat, mert kikapcsolja a téli túlélést szavatoló vonulási viselkedést, ami tömeges jégbefagyásukat okozza. Táplálásuk növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót, az ebből eredő sérülésveszélyt és a fertőző betegségek terjedését.



A tömeges érintkezés az emberre is veszélyes, ez különösen a madárinfluenza kapcsán jelent óriási kockázatot.