Időjárás

Viharok tombolnak az Egyesült Államok keleti partvidékén is

Viharok tombolnak az Egyesült Államok keleti partvidékén is, ahol hétfőn több repülőjáratot töröltek, és sok településen zárva tartottak az iskolák is. 2019.12.03 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Havazik Maine államtól Pennsylvaniáig, s különösen erős a havazás az északkeleti Massachusetts és New York államokban. New York állam középső és keleti vidékeit például 40-50 centiméteres hótakaró borítja, New York fővárosára, Albanyra például helyi idő szerint hétfő délig 35 centiméternyi hó hullott.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn Albanyban és az állam több megyéjében rendkívüli állapotot rendelt el és berendelte a Nemzeti Gárda 300 tagját a hóeltakarítási munkálatokra.



New York állam több nagyvárosában hétfőn zárva maradtak az iskolák és a kormányzati hivatalok. New Jersey államban Phil Murphy kormányzó szintén elrendelte, hogy a kormányzati hivatalok csökkentett létszámban és óraszámban dolgozzanak, és csakis az alapvetően szükséges feladatokat lássák el.



Boston és New York repülőterein hétfőn mintegy 600 járatot töröltek. Buffalóban a Delta Airlines leszálló gépe a havas-jeges kifutópályáról kicsúszva egy taxiba rohant, Niagara Fallsnál egy vonat hókotróval ütközött.



Több országúton csökkentették a gépjárművek maximális sebességét, alacsonyabb rendű utakat lezártak.



Pennsylvaniában több mint 50 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.

Mindeközben Minnesotában