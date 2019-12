Időjárás

Mínusz 15 fok és havazás - ilyen lesz december első hete

December első napjaiban csapadékos, téli idő várható. A havas tájakon akár mínusz 15 fokig is hűlhet a levegő. A hét közepétől szárazabb idő várható, a hideg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn a nap első felében sokfelé lehet csapadék: az ország északkeleti harmadában és a főváros térségében havazás, délen és az Északnyugat-Dunántúlon eső, havas eső lesz a jellemző, de a két térség között ónos eső is eshet. A déli óráktól északon megszűnik a csapadék, délen pedig az esőt havas eső, havazás váltja fel. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 3 fok között, napközben mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden napközben kialakulhat egy-egy hózápor. A szél helyenként élénk lesz, majd estére mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de az északkeleti havas tájakon jóval mínusz 5 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. A nappali maximumok plusz 1 és 5 fok között alakulnak.



Szerdán az éjszaka képződött zúzmarás köd feloszlik, és többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, ugyanakkor a hófödte tájakon mínusz 15 és mínusz 10 fok közötti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, a fagypont alatti értékek a kezdetben ködös, havas tájakon valószínűek.



Csütörtökön és pénteken a zúzmarás köd feloszlása után napos, csapadékmentes idő várható. A leghidegebb órákban általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a még havas tájakon mínusz 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Csütörtökön napközben 0 és plusz 5, pénteken plusz 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 11 fok között valószínű.



Vasárnap elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 5 és 10 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.