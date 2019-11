Időjárás

Elöntötte az ár Velencét - videó

A vízszint elérte a 187 centimétert. Legutóbb 1966-ban mértek ennél magasabb vízszintet 194 cm-t. A Szent Márk székesegyház kriptájába beömlő víz meghaladta az egy métert, attól tartanak, hogy ez maradandó károkat okoz.



Egy idős nő életét vesztette, miután áramütés érte a házába beömlő víz miatt.



Velence polgármestere szerint a klímaváltozás is felelős az áradásért és felvetette, hogy katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja a várost.



Egy helyi fiatal arra panaszkodott, hogy ugyan a magas vízállás igazi turistalátványosság, nekik ez nem mókás. Neki a földszinten van a lakása, ezért minden áradáskor befolyik a víz.



Úgy tűnik egyedül a turistákat nem zavarja az eső és az utcákon hömpölygő víz.



Egyikük azt mondta, hogy Velence még az esőben is gyönyörű.



Velence védelmére 2003-ban kezdek kiépíteni egy gátrendszert, ám a sorozatos botrányok és a költségek folyamatos emelkedése miatt a projektet még nem fejezték be.