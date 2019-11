Időjárás

Még várat magára a tél

A továbbiakban is marad az enyhe idő, télies fordulat két héten belül nem látszik. 2019.11.13 06:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egyelőre rossz hírei vannak az Időkép.hu-nak azok számára, akik már a telet és a havazást várják, az átlagosnál enyhébb időjárás ugyanis a következő időszakban is folytatódik. A legfrissebb számítások szerint télies fordulat két héten belül nem várható.

Ennek oka ugyanis, hogy az Atlanti-óceán fölött a következő napokban is gyakran képződnek majd ciklonok. Ezek hátoldalán a kontinens nyugati részét többször is hidegebb léghullámok áraszthatják el, viszont Kelet-Európa fölött nagy kiterjedésű anticiklon helyezkedik el, mely mintegy blokkolja a ciklonok keletebbre történő tovább haladását. Így Közép- és Kelet-Európában tartósan fennálló délies áramlásra kell számítani, mellyel az évszakhoz képest igen enyhe légtömegek érkeznek. Helyenként az átlagosnál továbbra is 10-12 fokkal lesz melegebb az idő.

Ezen időjárási helyzetben jelentős átalakulás egyelőre nem mutatkozik, így nálunk még várat magára a tél, hétvégén a 20 fokot is elérhetjük.