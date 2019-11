Időjárás

Együtt jön az enyhülés és a csapadék

A pénteki hűvös idő ellenére szombattól melegedés veszi kezdetét. Ennek kulcsa pedig a déliesre forduló szél lesz, ami egyre többfelé megélénkülhet, több helyen megerősödhet a hétvége folyamán. A déli széllel együtt melegebb, nedvesebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, ami a csapadék kialakulásának is kedvezni fog - írta az Időkép.

Szombaton egy melegfront miatt lesz felhősebb, borongósabb felettünk az ég. A felhőkből már csapadék is hullhat: reggel még csak helyenként, a délután folyamán egyre többfelé elered az eső. Mindeközben megélénkül, északnyugaton és délkeleten meg is erősödhet a déli-délkeleti szél. A szeles időben 7 és 16 fok között alakulhat csúcshőmérséklet. A Nyugat-Dunántúlon mérhetjük a magasabb, a csapadékosabb északkeleten az alacsonyabb értékeket. Reggeli fagy a hidegebb északkeleti völgyekben fordulhat még elő.



Vasárnap reggel még több helyen szükség lehet az esernyőkre, napközben már csak szórványosan alakulhat gyenge eső, zápor. Többnyire felhős lesz az ég, de rövid időre kisüthet a nap. Élénk, erős lökések kísérhetik a déli szelet, ami északnyugaton helyenként viharossá fokozódhat. Már a reggel is enyhe időt ígér, 6-12 fok közötti értékekkel. Napközben pedig 12-20 fokig emelkedhet a hőmérséklet. 20 fok közeli maximumokra a Dunántúlon kell készülni.

Hétfőn egy hullámzó frontrendszer csapadékzónája érkezik meg a reggeli órákban nyugat felől és az esti órákra kelet felé haladva át is vonul felettünk. Sokfelé kell esőre, záporokra számítani, délnyugaton akár az ég is megdörrenhet. Ekkor már kiadósabb csapadék hullhat: 10 mm körüli mennyiségre a Dunántúlon és északon van a legnagyobb esély.



A déli szél délelőtt még több helyen élénk, erős lehet, délután viszont erejéből. A csapadék miatt visszaesik a hőmérséklet, délután 11-16 fok valószínű.