Időjárás

Enyhüléssel indul a november

Csütörtök és péntek reggel többfelé gyenge fagy valószínű, hétvégétől azonban lassú melegedés veszi kezdetét. 2019.10.30 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szerdán a nap második felében az északkeleti tájak kivételével ismét eleredhet az eső. Az északkeleti szél a Dunától keletre nagy területen lesz élénk, néhol erős. Hajnalban -2, +5, délután 7-13 fokra számíthatunk.

Csütörtökön sokfelé lesz fagyos a reggel, főként keleten akár -5 fokig is lehűlhet néhol a levegő hajnalra. Napközben a napsütés lesz túlysúlyban, csak délen, délkeleten lehet több felhő az égen, de esni itt sem fog. A légmozgás nem lesz jelentős, délutánra 9-13 fokig emelkedik a hőmérséklet - írta az Időkép.



Pénteken nyugodt, de hűvös idő ígérkezik, a fátyol- és gomolyfelhők mögül időnként előbújhat a nap. Az éjjel folyamán és hajnalban továbbra is előfordulhat gyenge fagy. Csapadék nem várható. A déli-délkeleti szél a Dunántúlon és délen élénk lehet.



Melegfront hoz enyhébb időt az ezt követő napokra. Hétvégétől fokozatos enyhülés várható, de vasárnaptól záporok is tarkíthatják az időjárást, viharossá fokozódik a délies szél. Déli, délnyugati megyéinkben a maximum-hőmérsékletek megközelítik majd a 20 fokot.